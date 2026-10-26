Милонов обратится с запросом о проведении проверки в отеле, где умер Соседов

Депутат Милонов обратится в инспекции для проверки отеля, где умер Соседов Милонов обратится с запросом о проведении проверки в отеле, где умер Соседов

Москва26 окт Вести.Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов намерен обратится в соответствующие ведомства и инспекции для проведения проверки в гостинице в якутском городе Нерюнгри, где 23 сентября умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Об этом парламентарий заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока — 2026". Он скончался после падения с лестницы в местной гостинице "Дархан".

Депутат обратил внимание, что гостиница, где произошла трагедия, работала с нарушениями. Исходя из выводов эксперта, сделанных на основе замеров лестницы в отеле, конструкция не соответствует требованиям безопасности.

Я на основании передачи, большое вам спасибо, обязательно сделаю депутатский запрос и в Минстрой, и в Роспотребнадзор, и в МЧС в отношении того, как часто проходит инспекция безопасности этой гостиницы. Потому что мы все знали Сергея Соседова. Это такой блаженный человек на самом деле. И то, что он пострадал, возможно, в результате халатности со стороны директора этой гостиницы, конечно, это не должно сойти ему с рук. Он должен ответить очень серьезно сказал Милонов

Племянник Сергея Соседова Олег Казанцев обратился к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование причин смерти музыкального критика.