Москва1 окт Вести.Камеры наблюдения в отеле в якутском Нерюнгри засняли последние минуты жизни музыкального критика Сергея Соседова. На видео, которое впоследствии было изъято правоохранителями, заснято, как Соседов на лестнице внезапно падает. Об этом продюсер конкурса красоты Виктор Беззубов рассказал в выпуске программы Андрея Малахова, сообщает ИС "Вести".

Соседов в конце сентября приехал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". По словам Беззубова, критик вышел из отеля во второй половине дня.

Он поспал где-то до четырех часов по местному времени. Проснулся, спустился вниз. В этот день в Нерюнгри выпал снег. Он походил по снежку перед отелем. Это видели сотрудники отеля. И на камерах это заснято. Он вышел, прошелся перед отелем, на ресепшене с девочками пообщался и сказал, что хочет пообедать. Ему показали меню, он выбрал борщ с папушками чесночными рассказал знакомый Соседова

После этого, отмечает продюсер, сотрудницы ресепшена попросили Соседова сделать совместное фото. И тот пообещал сняться после того, как он переоденется и придет обедать.

Он им сказал - сейчас сниму верхнюю одежду, спущусь обедать, и мы с вами сфотографируемся. И довольно бодро он пошел по лестнице вверх. Там длинный пролет и небольшая площадка, и снова ступеньки. Он на одну из них встал. [На камере] не совсем видно ноги, но вот такое впечатление, что он то ли споткнулся, то ли поскользнулся. И на камере видно было, что он навзничь летит вниз на площадку пояснил продюсер

Музыкальный критик Сергей Соседов скончался 23 сентября. Похороны Соседова состоялись в среду, 30 сентября, на Перепечинском кладбище в Подмосковье