Посетитель отеля, где умер Соседов, рассказал о реакции персонала Посетитель отеля, где умер Соседов, указал на изменения в поведении персонала

Москва26 окт Вести.Продюсер конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока", в котором должен был принять участие Сергей Соседов, Виктор Беззубов заметил изменения в поведении персонала отеля, где умер музыкальный критик. В интервью Андрею Малахову он высказал мнение, что директор гостиницы запретил сотрудникам говорить правду о смерти Соседова, сообщает ИС "Вести".

25 сентября Сергей Соседов должен был возглавить жюри конкурса красоты в якутском городе Нерюнгри. Однако 23 сентября он скончался после падения с лестницы в местном отеле.

В этой же гостинице остановился и продюсер конкурса Виктор Беззубов. Он рассказал, что после трагедии персонал отеля изменил свое поведение и отношение к проживавшим там участникам конкурса.

После того, как все это случилось, я прожил там еще пять дней. Когда я приехал в гостиницу, меня встретили, все улыбались. Когда это все произошло и когда приехала полиция изымать видео, после этого я стал враг номер один в этой гостинице… Вечером 24 сентября мне стало плохо. Это было где-то в начале первого ночи. Я кинулся пить лекарства, у меня не оказалось воды в номере. Я спускаюсь к администраторам и говорю: "Девочки, дайте мне бутылочку водички. Мне плохо, надо лекарство выпить". Мне ответили: "Воду выдают только днем". Мне пришлось в номере из-под крана набрать воды рассказал Виктор Беззубов

По его мнению, директор гостиницы запретил сотрудникам говорить правду о трагедии.

Запретил директор гостиницы… Ко мне даже подошла одна из сотрудниц. Она сказала: "Нам было дано ценное указание, чтобы с вами как можно меньше общаться. И довести до того, чтобы бы вы съехали отсюда быстрее сообщил продюсер конкурса

Коллега и подруга Сергея Соседова Олеся Сазыкина высказала мнение, что его отравили.