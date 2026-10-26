Выявлены нарушения в конструкции лестницы в гостинице, где умер Соседов Инженер Лепесей: есть нарушения конструкции лестницы в отеле, где умер Соседов

Москва26 окт Вести.В конструкции лестницы в якутской гостинице "Дархан", где умер музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, были выявлены нарушения, которые могли привести к несчастному случаю. Об этом рассказал инженер технического надзора Андрей Лепесей в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

58-летний Соседов скончался 23 сентября после падения с лестницы в отеле в якутском городе Нерюнгри. Точная причина смерти пока не установлена. В некоторых изданиях появлялась версия о том, что у него мог оторваться тромб. По данным других СМИ, к смерти привела травма головы, полученная при падении с лестницы.

Племянник музыкального критика отправился в Нерюнгри и произвел замеры ступеней в гостинице, где случилась трагедия. Эксперты провели анализ этих данных.

Мы сделали вывод, что присутствуют существенные нарушения при устройстве лестницы в гостиницы. Первое нарушение - это разность высоты ступеней на лестничном марше. Второе нарушение — это скольжение, отсутствуют накладки противоскользящие. И третье нарушение - существенное, судя по видео, это норма освещенности, она недостаточная. По совокупности всех выявленных нарушений, это могло послужить несчастному случаю сказал инженер технического надзора

Соседов прилетел в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Позже организаторы конкурса решили посвятить ему это мероприятие.