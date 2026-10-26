В гостинице, где умер Соседов, не предоставили видеозапись момента его падения

Семье Соседова не показали видеозапись момента его падения на лестнице в отеле В гостинице, где умер Соседов, не предоставили видеозапись момента его падения

Москва26 окт Вести.Семье Сергея Соседова не предоставили запись с камеры видеонаблюдения, на которой был зафиксирован момент падения музыкального критика на лестнице в якутской гостинице. Об этом рассказал племянник Соседова Олег Казанцев в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

25 сентября Сергей Соседов должен был возглавить жюри конкурса красоты в якутском городе Нерюнгри. Но 23 сентября он упал с лестницы в местном отеле и скончался.

Его племянник Олег Казанцев отправился в гостиницу, где произошла трагедия. По его словам, персонал отеля отреагировал на его визит настороженно.

Такое ощущение, что они знали, что мы прилетим. Были настороженны, видно, что им была дана инструкция от руководства или, не знаю, волновались рассказал Олег Казанцев

Он попросил у руководства отеля видеозапись момента падения, однако так и не получил его.

Мы для этого прилетели, чтобы посмотреть видео. Но нам его в отеле не показали, сославшись на то, что они подписывали документы о неразглашении сказал племенник телеведущего

Олег Казанцев написал заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту смерти Сергея Соседова. Он также обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.