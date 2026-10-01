Слетевшая набойка могла привести к трагедии с Соседовым Знакомая Соседова рассказала про казус с туфлями незадолго до трагедии

Москва1 окт Вести.Музыкальный критик Сергей Соседов незадолго до рокового дня жаловался своей знакомой на прохудившиеся туфли. Дизайнер Анна Сердюкова, которая вместе с ним летела из Москвы в Благовещенск, а затем сопровождала в поездке в Якутию, вспомнила о казусе с туфлями. Об этом она рассказала в выпуске программы Андрея Малахова, сообщает ИС "Вести".

Когда мы прилетели из Москвы в Благовещенск, мы с Сергеем шли еще до получения багажа, и он вдруг говорит: "Не могу понять, что жвачка что ли прилепилась?". Он остановился, снял туфлю, перевернул. А там каблучок из нескольких слоев кожи, и один из них отвернулся на несколько сантиметров" сообщила она

По словам Сердюковой, об этом казусе они быстро забыли, не обратив на него пристального внимания. Хотя, вспоминает дизайнер, Соседов несколько раз в ходе поездки признавался, что ему некомфортно в этой обуви, хотя она и легкая.

Он говорил, туфли очень удобные, очень легкие, но есть дискомфорт.. Вот именно момент с тем, что слой кожи загнулся. Достаточно жесткий кусочек отогнулся. Я не знаю, могло ли это повлиять как-то [на падение] рассказала она

Продюсер конкурса красоты Виктор Беззубов в свою очередь также вспомнил, что в день трагедии Соседов надел именно те злополучные туфли.

Он был именно в туфлях. И потом, когда уже я собирал в номере вещи его, то ботинки стояли [в номере]. То есть он был в туфлях добавил продюсер

Ранее сообщалось, что камеры наблюдения в якутском отеле, где остановился музыкальный критик, засняли последние минуты жизни Сергея Соседова.

Похороны Соседова состоялись в среду, 30 сентября, на Перепечинском кладбище в Подмосковье.