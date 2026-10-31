Москва31 окт Вести.После смерти музыкального критика Сергея Соседова в социальных сетях начали активно распространяться предположения о его тайной семье. Поводом для обсуждений стала молодая женщина с ребенком, которую заметили у могилы артиста вскоре после похорон. Близкие и друзья критика эту версию категорически отвергают.

В беседе с Woman.ru Ольга Зарубина, близкая подруга Соседова, заявила, что подобные домыслы не имеют под собой оснований. По ее словам, Соседов не был человеком, способным скрывать от окружающих важные стороны своей жизни, а нынешние сплетни она считает откровенным хайпом.

Я поэтому не верю в тайную жену с ребёнком. Это же хайп! Все хотят узнать, что же случилось с Серёжей, читают про него, заходят по ссылкам. И пока одни ищут информацию, другие пользуются, пиарятся. Я не верю в это! Он был не тот человек, который бы все скрывал приводит Woman.ru слова Зарубиной

На церемонию прощания с Сергеем Соседовым пришли более 200 человек: родные, коллеги, друзья и поклонники. Музыкального критика похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом — такое решение приняла его мать Антонина Петровна. Соседов скоропостижно скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Позже стало известно, что причиной смерти стала тяжелая травма: в Якутии он упал с лестницы, получил повреждение головы и отек мозга. Ведется расследование обстоятельство его смерти.