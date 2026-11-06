Москва6 ноя Вести.В разговоре с KP.RU знакомые музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова выдвинули свою версию того, что предшествовало смертельному падению во время командировки в Якутию.

Ведущий скончался на 59-м году жизни после того, как оступился и упал с лестницы в гостинице. При падении он получил травму головы, которую и назвали причиной смерти.

Подруга музыкального критика Лариса, в частности, рассказала изданию, что Сергей часть жаловался на понижение давления, которое он связывал с переменой погоды. Накануне трагического случая в гостинице он перенес длительный перелет, затем 10 часов ехал в машине. Кроме того, он улетел из теплого московского октября в якутские минус 3. Приятельница Соседова не исключает, что после всего у него могла закружиться голова.

Версию головокружения из-за низкого давления не исключает и Антонина Петровна – мама Сергея Соседова. По ее словам, и у нее, и у младшего сына периодически падало давление.

Как ранее сообщала ИС "Вести", продюсер Леонид Дзюник заявил Андрею Малахову, что смерть Соседова не похожа на несчастный случай.