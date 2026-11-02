Продюсер сомневается в том, что смерть Соседова была случайностью Продюсер Дзюник: смерть Соседова непохожа на несчастный случай

Москва2 ноя Вести.Продюсер Леонид Дзюник усомнился в том, что смерть музыкального критика Сергея Соседова была несчастным случаем. Об этом он заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Дзюник прокомментировал версию о том, что Сергей Соседов переборщил с алкоголем.

Сережа если выпивал, это может быть три-четыре по полрюмочки за весь вечер. Он очень был осторожный в этом плане, он никогда не уходил, поэтому для меня это сразу было шоком. Потом он упал со ступени, оторвался тромб, и вдруг я читаю, что директор гостиницы говорит, что он вообще не падал: он вышел покурить и зашел обратно. И я сопоставил сказал он

Дзюник отметил, что Соседову поступали угрозы за его резкие высказывания.

Потому что Сергей же ведь не молчал. Он очень много говорил о тех уехавших, которые фактически продолжают оставаться теми людьми, которые влияют на внутреннее состояние в шоу-бизнесе вообще добавил продюсер

Дзюник также назвал дикостью поведение руководства гостиницы, где умер Соседов.

Как может быть такое, когда приезжает родственник, племянник родной Сергея, когда приезжает съемочная группа … и вот устраивать вот такие прятания, забеги, посылания... Это ну просто нонсенс какой-то! Не бывает такого, что … просто случайное падение, и вдруг все скрываются, ни одного видео. Ведь все же гостиницы по пожарным правилам, везде установлены камеры видеонаблюдения. И где же все это? сказал Дзюник

Ранее бизнесвумен Александра Рашель рассказала, что больше 10 лет дружила с Соседовым и помогла ему приобрести квартиру в Москве.