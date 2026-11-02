Москва2 ноя Вести.Бизнесвумен Александра Рашель рассказала, что больше десяти лет дружила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым и помогла ему приобрести квартиру в Москве, о которой его семья не знала. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Я тихо дружила с Сергеем больше десяти лет. Познакомились мы с ним на одном вечере у моей хорошей знакомой на презентации книги. После этого мы стали общаться с ним, удивительно интересный человек, мы с ним много и долго общались заявила Рашель

Бизнесвумен вспомнила, как пригласила Соседова на новоселье.

Я купила квартиру в Москве. Был накрыт стол. Сережа очень любил поесть, выпить... И мы сидели с ним, говорили. Потом вечером, когда все ушли, я говорю: "Сереж, пойдем, я тебе покажу тут такой сад красивый, ты такого не видел". И мы сидим в этом саду. Сережа смотрит на бассейн и говорит: "Вот скажи, я закончил университет с красным дипломом. Я всю жизнь работаю. Я не беру взяток. Я всю жизнь живу вот в такой маленькой квартирке, без ремонта, без всего, черт знает где. Я, наверное, там и умру" рассказала собеседница

По словам предпринимательницы, она предложила Соседову свою помощь в приобретении квартиры.

Сереж, я тебе сделаю предложение, от которого ты отказаться не сможешь. Я тебе предложу квартиру, которая тебе очень понравится, и мы сделаем так, что ты ее купишь сказала Рашель

По ее словам, Соседов был счастлив покупке, но затем неожиданно сдал квартиру за маленькую плату.

Вы знаете, для меня просто шок, [что семья ничего не знала про эту квартиру]. Он вообще был очень скрытный человек. Что касается этой квартиры, значит, ему она очень понравилась. Мои юристы очень быстро ему оформили. Он был счастлив так, как никогда. И он мне говорит: "Надо сделать ремонт". В какой-то момент приехал Сергей туда посмотреть на предмет ремонта. Ну, косметический-то надо делать ремонт. Напротив, я думаю, киргизка или узбечка подходит и говорит ему: "А вы хотите здесь жить или будете сдавать? Ну, если вы будете сдавать, то ремонт надо сделать. [Это будет стоить] 5–7 млн". Потом выясняется, что она его напугала, он испугался и за копейки, за 60 тысяч он ей сдал девяностометровую квартиру заключила она

Ранее мать Сергея Соседова Антонина Петровна рассказала, что будет с наследством ее сына, в частности, с его дачей.