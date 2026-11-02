Москва2 ноя Вести.Продюсер Леонид Дзюник предположил, что конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока – 2026" в Нерюнгри специально был подстроен, чтобы вывезти музыкального критика Сергея Соседова перед смертью. Такое мнение он высказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Вот у меня, честно признаться, было такое подозрение, что это было специально подстроено, этот конкурс, это участие Сергея. Потому что необходимо было вывезти его. В Москве это было бы сделать очень сложно