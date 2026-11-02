Судмедэксперт не исключает, что Соседова могли столкнуть с лестницы Судмедэксперт Козылбаев: Соседова могли столкнуть с лестницы

Москва2 ноя Вести.Музыкального критика Сергея Соседова могли столкнуть с лестницы в гостинице в Нерюнгри. Такое предположение высказал судмедэксперт Виктор Козылбаев в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Что привело к данному падению – вопрос. То есть это может быть тромб, может быть головокружение, может быть, Сергей поскользнулся, может быть, было придано какое-то ускорение сказал Козылбаев

Судмедэксперт объяснил, что под "ускорением" он имеет в виду то, что критика могли столкнуть с лестницы.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что конкурс красоты "Жемчужина Дальнего Востока – 2026" в Нерюнгри специально был подстроен, чтобы вывезти Сергея Соседова из Москвы.