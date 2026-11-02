Москва2 ноя Вести.Музыкальный критик Сергей Соседов всегда жил от зарплаты до зарплаты. Об этом рассказала его подруга Олеся Сазыкина в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Он всегда был честным человеком. То есть он всегда жил от зарплаты до зарплаты. То есть ему очень много раз предлагали участвовать в каких-то мероприятиях, и предлагали … на каком-то мероприятии объявить там кого-то … и за это ему готовы были заплатить денег. И он всегда говорил: "нет … зачем мне брать деньги, если я получаю заработную плату?" … Он борец был за справедливость … он патриот был России … он всегда говорил честно в отношении тех, кто уехал за границу – российских звезд