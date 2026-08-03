РАО требует взыскать 100 тысяч с театра "Золотое кольцо" РАО подало иск против театра Надежды Кадышевой

Москва3 авг Вести.Российское авторское общество (РАО) направило в суд иск к ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой.

Иск поступил в суд 31 июля, к рассмотрению он еще не принят. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, РАО требует взыскать с театра 100 тысяч рублей. Основания исковых требований не уточняются.

Ранее РАО уже подавало иск к театру "Золотое кольцо". Причиной стало использование без разрешения музыкальных композиций "Россия — Русь" и "Течет ручей". Представители авторских прав отмечали, что предлагали театру досудебное урегулирование, но обращение было проигнорировано.