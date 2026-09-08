Семья основателя "Б.Ю. Александров" потребовала ускорить спор о наследстве Вдова Бориса Александрова пожаловалась на затягивание дела о наследстве

Москва8 сен Вести.Семья основателя "Ростагроэкспорта" и бренда сырков "Б.Ю. Александров" Бориса Александрова обратилась в суд с требованием ускорить рассмотрение дела о наследстве. Об этом сообщил адвокат вдовы бизнесмена Ольги Александровой Дмитрий Ильчаков, передает Forbes.

По словам адвоката, заявление направлено председателю Мосгорсуда после очередного переноса заседания. 7 августа рассмотрение дела отложили уже в седьмой раз, теперь оно назначено на 24 сентября.

Адвокат вдовы бизнесмена заявил, что сроки рассмотрения дела в апелляционной инстанции "превысили все разумные пределы", а причины очередного переноса назвал "неправомочными и надуманными".

Вдова предпринимателя также подчеркнула, что уже шестой год не может получить наследство. Ольга Александрова попросила суд установить конкретный срок, к которому судебная коллегия должна принять итоговое решение.

Спор вокруг наследства Бориса Александрова продолжается несколько лет. Он касается в том числе действительности завещания и прав на товарные знаки. Бизнесмен Александров умер в ноябре 2020 года.

Ранее внебрачная дочь Александрова Наталья Кокота заявила, что планирует через суд исключить законную дочь предпринимателя Екатерину из числа наследников. Кокота в иске назвала ее "недостойным наследником".