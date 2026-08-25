Москва25 авг Вести.Начался третий судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в отношении основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в растрате средств банка "Кредит Экспресс" путем выдачи фиктивных кредитов. Предприниматель дал комментарий корреспонденту ИС "Вести".

Отмечается, что ущерб составил 48 млн рублей. И это уже второй процесс о хищениях в данном финансовом учреждении.

Работаю … [в той же области], агрохолдинг "Русское молоко", и занимаюсь историей. Всё у меня хорошо. Я надеюсь, что меня оправдают, уверен даже в этом. Я не виновен. Есть эпизоды, где действительно были фальшивые кредиты, [которые] на физических лиц оформлялись, и руководители банка признали свою вину… Только я к этому никакого отношения не имел и не имею сказал Бойко

Известно, что по делу также проходят еще 7 человек. Сам мужчина находится под запретом определенных действий.

В октябре 2023 года предпринимателя приговорили к 6,5 годам колонии за растрату около 89 млн рублей, однако он вышел на свободу 11 июня 2026 года из СИЗО "Матросская Тишина", полностью отбыв срок наказания.

В ноябре 2025 года Можайский городской суд признал Василия Бойко-Великого виновным в организации преступного сообщества и мошенничестве с землями бывших совхозов и назначил по совокупности 15,5 лет колонии. В феврале 2026 года Московский областной суд полностью освободил мужчину от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.