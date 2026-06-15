Москва15 июн Вести.Основатель агрохолдинга "Русское молоко" Василий Бойко-Великий, который был осужден за растрату в особо крупном размере, полностью отбыл срок наказания и вышел из СИЗО. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник из окружения бизнесмена.

"Василий Вадимович Бойко-Великий освобожден 11 июня из СИЗО "Матросская тишина". Он полностью отбыл срок заключения

В октябре 2023 года суд приговорил основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и агрохолдинга "Русское молоко" Бойко-Великого к 6,5 года колонии общего режима, признав его виновным в растрате около 89 млн рублей.

Как отметил источник, ни по одному из предъявленных обвинений Бойко-Великий вину не признал.