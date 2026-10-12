Суд рассмотрел спор между вдовой Шатунова и продюсером Разиным

Суд принял новое решение по спору между вдовой Шатунова и продюсером Разиным Суд рассмотрел спор между вдовой Шатунова и продюсером Разиным

Москва12 окт Вести.Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции Москвы в MAX.

Решение приняли 9 октября.

Светлана Шатунова обратилась в суд, действуя в интересах несовершеннолетних детей. Она требовала признать ничтожной сделку и незаключенным договор от 14 сентября 2013 года, который был заключен между Юрием Шатуновым и Андреем Разиным.

Договор касался передачи исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин через суд в США пытается заработать на песнях Шатунова.