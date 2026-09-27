Москва27 сенВести.Американская компания бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина пытается через суд в США взыскать около 100 млн долларов за распространение песен Юрия Шатунова на cтриминговых площадках. YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon и Tidal. Об этом сообщает Mash.
и российского "Издательства Монолит". Отдельные претензии касаются использования YouTube Content ID и изменения данных релизовговорится в сообщении
Компании, с которыми судится Разин, по его мнению, незаконно распространяют песни Шатунова на стримингах . В материалах дела — сотни ссылок на песни Шатунова, в том числе "Не молчи", "Одноклассники", "Грезы" и "Звездная ночь". Из Spotify треки уже удалили.
При этом в России права на главные хиты остались у семьи Шатунова, так как в 2024 году суд признал за вдовой и детьми певца исключительные права на 23 произведения, включая "Белые розы", "Седую ночь" и "Розовый вечер".
Кроме того, Разин пытается заработать на создании одежды и мерча, связанного с творчеством группы "Ласковый май". Так, он предпринял попытку зарегистрировать в США англоязычное название песни "Седая ночь" - Silver Night. Футболки с изображением Шатунова уже есть в продаже.