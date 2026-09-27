Андрей Разин через суд в США пытается заработать на песнях Шатунова Андрей Разин требует около 100 млн долларов за песни Шатунова на стримингах

Москва27 сен Вести.Американская компания бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина пытается через суд в США взыскать около 100 млн долларов за распространение песен Юрия Шатунова на cтриминговых площадках. YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon и Tidal. Об этом сообщает Mash.

и российского "Издательства Монолит". Отдельные претензии касаются использования YouTube Content ID и изменения данных релизов говорится в сообщении

Компании, с которыми судится Разин, по его мнению, незаконно распространяют песни Шатунова на стримингах . В материалах дела — сотни ссылок на песни Шатунова, в том числе "Не молчи", "Одноклассники", "Грезы" и "Звездная ночь". Из Spotify треки уже удалили.

При этом в России права на главные хиты остались у семьи Шатунова, так как в 2024 году суд признал за вдовой и детьми певца исключительные права на 23 произведения, включая "Белые розы", "Седую ночь" и "Розовый вечер".

Кроме того, Разин пытается заработать на создании одежды и мерча, связанного с творчеством группы "Ласковый май". Так, он предпринял попытку зарегистрировать в США англоязычное название песни "Седая ночь" - Silver Night. Футболки с изображением Шатунова уже есть в продаже.