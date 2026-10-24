Наследники Шатунова хотят привлечь Разина к уголовной ответственности в Турции ТАСС: наследники Шатунова требуют привлечь Разина к уголовной ответственности

Москва24 окт Вести.Наследники известного исполнителя музыкальной группы "Ласковый Май" Юрия Шатунова обратились в турецкую прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности продюсера Андрея Разина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Прошу провести проверку на предмет законности действий гражданина Турецкой Республики [Разина Андрея Александровича] говорится заявлении представителя вдовы Шатунова, которое приводит агентство

В материалах дела речь идет о решении суда в Турции, который удовлетворил просьбу Разина об установлении прав на 28 песен группы "Ласковый май".

В ноябре 2025 года Разина заочно обвинили в России в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. В декабре 2025 года продюсера заочно арестовали и объявили в международный розыск.