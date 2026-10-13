Стало известно о переобъявлении в розыск Андрея Разина Бывшего продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина переобъявили в розыск

Москва13 окт Вести.Бывший продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин переобъявлен в розыск, передает ТАСС, ссылаясь на базу МВД России.

Разыскивается по статье УК", - сказано в базе розыска. В особых приметах в карточке указано, что он переобъявлен в розыск. Прежняя карточка изъята говорится в сообщении

Правоохранители пояснили информагентсву, что переобъявление может быть связано с новым уголовным делом или новыми эпизодами.

В ноябре 2025 года Разина заочно обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова и объявили в межгосударственный розыск. В декабре 2025 года подозреваемого заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что американская компания бывшего продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина пытается через суд в США взыскать около 100 млн долларов за распространение песен Юрия Шатунова на cтриминговых площадках.