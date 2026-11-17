Разин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Кузнецовой Разин отреагировал на смерть матери основателя "Ласкового мая"

Москва17 ноя Вести.Продюсер Андрей Разин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Кузнецовой – матери основателя группы "Ласковый май" и композитора Сергея Кузнецова, передает РИА Новости.

Покойтесь с миром. Вы были мужественной женщиной и выполнили свой долг - и как мама, и как очень порядочный, хороший человек отметил продюсер

Ранее стало известно, что в Оренбурге умерла мать основателя группы "Ласковый май" в возрасте 95 лет, причиной ее смерти стали проблемы с сердцем.

Сергей Кузнецов - российский композитор, поэт-песенник. Он написал музыку и тексты многих популярных песен, которые исполнял Юрий Шатунов. Среди них – "Белые розы", "Розовый вечер" и "Седая ночь". Кузнецов скончался в 2022 году.