Суд отказал матери композитора Кузнецова в иске к вдове певца Шатунова

Суд отказал в удовлетворении иска матери Сергея Кузнецова к вдове Юрия Шатунова Суд отказал матери композитора Кузнецова в иске к вдове певца Шатунова

Москва29 окт Вести.Дорогомиловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска матери композитора Сергея Кузнецова к вдове певца Юрия Шатунова о признании завещания недействительным. Об этом сообщается на канале столичных судов общей юрисдикции в MAX.

Наследственный спор между Валентиной Кузнецовой и Светланой Шатуновой разрешился не в пользу первой.

Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 29 октября 2026 года отказано в удовлетворении исковых требований Кузнецовой Валентины Алексеевны к Шатуновой Светлане Георгиевне о признании завещания недействительным говорится в сообщении

Сергей Кузнецов был основателем группы "Ласковый май" и еще при жизни передал права на хиты этой группы Юрию Шатунову. Валентина Кузнецова, подавая иск, попыталась оспорить завещание сына.