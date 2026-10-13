В деле Андрея Разина появился новый эпизод из-за подделки договора с Шатуновым

Продюсера Разина подозревают в подделке договора с Шатуновым В деле Андрея Разина появился новый эпизод из-за подделки договора с Шатуновым

Москва13 окт Вести.Бывшему продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину добавили второй эпизод преступления из-за подделки договора с певцом группы Юрием Шатуновым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Разин заочно арестован, он обвиняется в особо крупном мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова.

В материалах уголовного дела в отношении Андрея Разина появился второй эпизод - мошенничество в особо крупном размере. Речь идет о подделке признанного судом договора бывшим продюсером с Юрием Шатуновым сказал собеседник агентства

Уточняется, что оригинал договора датирован и подписан 2013 годом, но касался предоставления Шатуновым продюсеру права на публикацию информации в СМИ о группе. Договор от 2025 года не является оригиналом.

Ранее стало известно о переобъявлении в розыск Андрея Разина.