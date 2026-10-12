Москва12 октВести.Суды Москвы признали договор об исключительных правах на песни группы "Ласковый май", а также на товарные знаки музыкального коллектива между исполнителем Юрием Шатуновым и продюсером Андреем Разиным недостоверным, сообщила ТАСС адвокат вдовы Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.
Столичные суды встали на нашу сторону и признали тот факт, что все используемые Разиным документы в судебных инстанциях являются недостовернымирассказала юрист
Она пояснила, что речь идет не только об исключительных правах на песни "Ласкового мая" и товарных знаках группы, но и о персональных данных Шатунова.
По словам Мухтаровой-Казарновской, образ и изображения исполнителя "принадлежали" Разину на основании поддельного договора.
Ранее стало известно, что Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск вдовы Шатунова Светланы к Разину о признании сделки ничтожной, а договора о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения "Ласкового мая" – незаключенным.
Адвокат добавил, что ссылки представителей Разина на его турецкое гражданство и регистрационные документы, якобы полученные в Турции, суд оставил без внимания.
Речь идет о договоре, который был заключен между Шатуновым и Разиным14 сентября 2013 года.