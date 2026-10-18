Москва18 окт Вести.Находящийся в розыске продюсер и основатель "Ласкового мая" Андрей Разин сообщил ИС "Вести", что его права на песни этой музыкальной группы подтвердил суд в Турции, гражданином которой он является. Также Разин прокомментировал недавнее решение Щербинского районного суда Москвы о признании незаключенным договора об исключительных правах на песни "Ласкового мая".

По его словам, дело об авторских правах на "Белые розы", "Седую ночь", "Лето" и другие песни "Ласкового мая" суд Турции рассматривал целый год.

Я получил мотивированное уже решение от 8 октября 2026 года, и в решении тот иск, который предъявили мне россияне, что я являюсь не автором, судья установила: в удовлетворении иска отказать Российской Федерации. Второй пункт - установить, что автором слов, музыки и обладателем авторских прав на следующие произведения - "Розовый вечер", "Белые розы", "Лето" и других 28 песен… является ответчик Разин Андрей Александрович… На этом поставлена полностью точка в турецком суде, где принимала участие семья [композитора] Сергея Кузнецова… Это решение объективное, вступает в законную силу, и с сегодняшнего дня я могу вам сказать, что все права Андрея Александровича Разина защищены сказал Разин

Решение Щербинского районного суда, по словам продюсера, является положительным для него.

Я еще при жизни Юрию [Шатунову] говорил: "Давай расторгнем этот договор" - тем более, я им не пользовался никогда, - и чтобы он сделал возврат денег, 305 тысяч, которые мы должны были вернуть американцам, которые нам заплатили за этот договор деньги. Но этот договор теперь признали [незаключенным], я приветствую это решение суда… Теперь наступает право наконец-таки у американцев и у меня, как заключившего этот договор, а он теперь решением российского суда признан как незаключенный - теперь я получу, естественно, с американцами, компенсацию 305 тысяч, которые семья Юрия Шатунова... Юрий Шатунов получил, семья вступила в наследство. Поэтому эти 305 тысяч будут возвращены американцам, которые потратили на этот контракт деньги. Поэтому я приветствую это решение суда. Теперь у меня появляется возможность через суд взыскать эти деньги с ответчика, которые получили эти деньги. Договор признан незаключенным… В отношении меня теперь все обвинения снимаются, потому что я гражданин Турции, и Турецкая Республика признала 8 октября 2026 года, что я являюсь автором и правообладателем всех песен "Ласкового мая". Поэтому на этом конфликт исчерпан. Всех, кому я должен, я прощаю. Всегда ваш, Андрей Разин сказал продюсер

Ранее Щербинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой к Андрею Разину. Договор касался передачи исключительных прав на использование персональных данных, авторских и исключительных смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования.