Билан рассказал о знакомстве с Юрием Шатуновым Билан рассказал, что Шатунов научил его защищать свои авторские права

Москва1 авг Вести.Певец, заслуженный артист России Дима Билан в беседе с NEWS.ru признался, что солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов поделился с ним советами относительно защиты своих авторских прав.

Билан во время своего шоу "Твой №1" исполнил песню "Седая ночь" и рассказал, что лично знал ее создателя Шатунова. Перед одним из конкурсов "Новая волна" они беседовали о правах на свои музыкальные произведения. По словам певца, Юрий настоятельно рекомендовал ему лично проверять все документы об авторских правах и подписи. Билан отметил, что совет солиста "Ласкового мая" действительно помог ему.

Брошу намек, но больше говорить не буду. Я редко встречал людей, которые могут говорить прямо о том, что может тебя ждать и вдруг в какой-то момент надломить. Это была его основная тема, лейтмотив буквально – ты смотрел документы? А чья подпись стояла? Твоя? Я начал копаться в документах, нашел свои подписи и еще десятки других сказал артист

Ранее суд в Москве отказал продюсеру Андрею Разину в иске к семье Шатунова, в котором он просил родственников певца признать законным его право на наследство.