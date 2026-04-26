Плакаты с Юрием Шатуновым и белыми розами появились в Москве у дома, где он жил

Плакаты с Шатуновым и белыми розами появились в Москве у дома, где он жил Плакаты с Юрием Шатуновым и белыми розами появились в Москве у дома, где он жил

Москва26 апр Вести.Плакаты с изображением солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова и белыми розами появились у дома на улице Кантемировская в Москве, где он проживал. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

В мае 2024 года у дома высадили белые розы, которые зацвели в конце августа. На табличке, расположенной у клумбы, говорилось, что розы почвопокровные сорта Свани высаженны в память о почетном жильце дома," советском и российском певце, легенде нескольких поколений" Ю.В. Шатунове.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (Республика Башкирия). После смерти матери он занимался бродяжничеством, а затем попал в школу-интернат в Оренбурге, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.

В 1986 году Кузнецов и Шатунов создали группу "Ласковый май", а в период с 1986 по 1988 гг. были записаны основные хиты: "Белые розы", "Розовый вечер", "Медленно уходит осень", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…", "Тающий снег", "Глупые снежинки".

В 1991 г. музыкант ушел из группы и до 2010 года занимался сольной карьерой.

20 июня 2022 года Шатунов пожаловался на боли в груди после концерта в Подольске, а спустя 2 дня, после ужина с друзьями, ему стало плохо, и его госпитализировали в сердечно-сосудистый центр, по пути в который у певца дважды произошла клиническая смерть. В тяжелом состоянии Шатунов попал в реанимацию, где скончался 23 июня от острой сердечной недостаточности (обширный инфаркт).

Музыканту было 48 лет.

Юрий Шатунов похоронен на Троекуровском кладбище.