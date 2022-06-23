Сердце Шатунова остановилось в машине скорой помощи

Российский певец, экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Певец не был ни в алкогольном, ни в наркотическом опьянении.

Вечером музыкант отдыхал в кругу друзей и почувствовал себя плохо. Шатунов вызвал скорую примерно в 23:00 — жаловался на проблемы с сердцем. Врачи диагностировали острый трансмуральный инфаркт миокарда.

В карете у артиста остановилось сердце, его смогли запустить вновь. Певца довезли до клиники, где он скончался.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Веры Шатуновой в городе Кумертау, Башкирской АССР. Отношение отца к сыну было прохладным, поэтому Юрий получил фамилию матери, в детстве он жил у бабушки с дедушкой в поселке Пятки́.

Родители развелись, когда Юре было три года, затем умер дедушка и в 1977 году с мамой они переехали в деревню Савельевка. Спустя некоторое время мать вышла замуж второй раз. Однако отчим имел проблемы с алкоголем, и Юрий нередко убегал из дома к родственникам, чаще всего к бабушке. Когда будущему певцу исполнилось 11 лет, мать перевела сына в школу-интернат № 2 в Кумертау, а через два месяца умерла от сердечной недостаточности. Юрия взяла на воспитание тетя Нина, но и там он продолжил убегать из дома.

В ноябре 1985 года состоялась комиссия по делу опекунства над Юрием, где его увидела директор детского дома поселка Акбулак — Валентина Тазекенова, которая уговорила комиссию оформить подростка в руководимый ею детдом.

В октябре 1986 года директора школы-интерната перевели в Оренбург, Юрий поехал за ней, где он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Так началась история группы "Ласковый май".

С 1986 по 1988 год группа с успехом выступала на дискотеках в интернате и местном ДК "Орбита". Тогда появились главные хиты группы: "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь", "Ну, что же ты…" и другие.

Записав свой первый альбом в 1988 году, Кузнецов отнес кассету с записью в киоск на железнодорожном вокзале. В том же году Андрей Разин – менеджер группы "Мираж" случайно услышал в поезде записи песен группы "Ласковый май" и принял решение найти исполнителя. Разин приехал в Оренбург, но Шатунова там не застал: он был в бегах. В результате в Москву поехали Сергей Кузнецов и Константин Пахомов.

Кузнецов привез Юрия Шатунова в Москву, и во Всесоюзном объединении СПМ "Рекорд" начал появился новый "Ласковый май" под руководством Андрея Разина, имевший огромную популярность среди молодежи.