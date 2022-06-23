Врачи полтора часа боролись за жизнь Шатунова

Врачи боролись за жизнь певца Юрия Шатунова полтора часа. Об этом рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Как сообщалось, Шатунов скончался в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

По словам Осипова, певца доставили в приемное отделение в 23:30 в тяжелом состоянии. Ему стали оказывать всю необходимую медицинскую помощь, после чего он был направлен в сосудистый центр Домодедовской больницы. Шатунов поступил туда уже в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии.

Главврач отметил, что несколько кардиологов-реаниматологов и неврологов долго боролись за жизнь певца.

"В течение полутора часов врачи боролись за его жизнь. Смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной обширным инфарктом миокарда. Причиной послужила бляшка, которая оторвавшись, закупорила крупный сосуд сердца", – сказал он.

По словам Осипова, скорая помощь сработала быстро, передает РИА Новости.

"Никаких нарушений нет, врачи скорой среагировали быстро и постарались быстро доставить его в больницу. Из Растуново певца везли в машине скорой помощи, где ему совсем стало плохо. Инфаркт настолько обширный, что это повлекло нарушение сердечного ритма и распространение процесса на всю сердечную мышцу", – добавил он.

Юрий Шатунов – советский и российский исполнитель, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Самые популярные хиты – "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года певец начал сольную карьеру.