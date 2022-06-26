Основатель "Ласкового мая": я почувствовал катастрофу

Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов заявил, что "почувствовал катастрофу", когда узнал о смерти Юрия Шатунова. Также он назвал певца "добрым и светлым пацаном" и признался, что Шатунов ему всегда помогал: навещал, присылал деньги, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, Шатунов скончался 23 июня из-за обширного инфаркт миокарда. Артиста успели довезти до больницы, где бригада врачей около полутора часов боролась за жизнь певца, однако спасти его не удалось. Юрию Шатунову было 48 лет.

Прощание с артистом проходит в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве.