Москва3 июн Вести.Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил решение об аннулировании товарного знака "Ласковый май", который более 20 лет назад зарегистрировал через подконтрольную организацию экс‑продюсер одноименной группы Андрей Разин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светланы Шатуновой — Асель Мухтарову‑Казарновскую.

Соответствующие судебные решения для нашего оппонента Разина означают прекращение правовой охраны бренда "Ласковый май", на чем и настаивала Светлана Шатунова, ставшая после смерти мужа полноправным владельцем прав на музыкальные произведения приводятся в сообщении слова адвоката

В прошлом году Роспатент аннулировал ещё один товарный знак "Ласковый май", который Разин оформил через связанных с ним лиц.

Вдова Юрия Шатунова настаивала на том, что название "Ласковый май" нельзя регистрировать как товарный знак, так как по закону запрещено оформлять в качестве товарных знаков обозначения, которые совпадают с названием произведения науки, литературы или искусства, цитатой из него либо именем персонажа — если нет согласия правообладателя.

Кроме того, фраза "Ласковый май" — это цитата из песни Сергея Кузнецова "Лето". В 2019 году Кузнецов передал права на эту композицию, в том числе, Юрию Шатунову. Именно этот факт и стал одним из ключевых аргументов в судебном споре.