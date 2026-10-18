Вдова Шатунова о решении суда: мы давно знали, что договор 2013 года ненастоящий

Вдова Юрия Шатунова прокомментировала решение суда по его договору с Разиным Вдова Шатунова о решении суда: мы давно знали, что договор 2013 года ненастоящий

Москва18 окт Вести.Вдова певца Юрия Шатунова Светлана прокомментировала ИС "Вести" решение Щербинского районного суда Москвы о признании незаключенным договора об исключительных правах продюсера Андрея Разина на песни музыкальной группы "Ласковый май".

Решение Щербинского суда она назвала очень важным для себя.

Мы с адвокатами давно знали, что договор 2013 года, на который ссылался Андрей Разин, ненастоящий. Да, Юра действительно подписывал с ним документ в 2013 году, но он касался только публикаций о группе в прессе. Никаких прав на песни, на свое имя или изображение Юра Разину никогда не передавал. Позже к последней странице с его подписью подшили новые листы с совсем другим текстом. Сначала это установили эксперты, а теперь и суд сказала она

Светлана Шатунова напомнила, что ранее не устоял в суде другой договор с Андреем Разиным.

Договор 1992 года, по которому [композитор] Сергей Кузнецов якобы отдал Разину права на песни "Ласкового мая", тоже оказался поддельным, и суды это подтвердили. Подделка 2013 года – она не просто лежала в столе. На ее основании Разин заключил огромное количество других договоров, по которым песни, имя и образ Юры использовались без нашего согласия, и все эти годы мы как наследники не могли распоряжаться тем, что Юра оставил своей семье сказала Светлана

Работа наследников Юрия Шатунова в судах, по ее словам, будет продолжена.

Теперь, когда суд поставил точку в вопросе самого документа, мы последовательно работаем над тем, чтобы разобраться с каждым из этих договоров и вернуть наследие Юры туда, где оно должно быть. Также параллельно мы рассчитываем, что уголовное дело тоже будет доведено до конца, и все обстоятельства получат свою оценку сообщила Светлана Шатунова

Тем временем сам Андрей Разин, который в России заочно арестован и объявлен в розыск, заявил о подтверждении его прав на песни "Ласкового мая" в Турции.