Москва16 нояВести.В Оренбурге на 96-м году жизни скончалась Валентина Кузнецова – мать композитора и основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. Об этом сообщает оренбургский сайт Ria56.
Прощание состоится 18 ноября в 11:45 в малом прощальном зале (ул. Монтажников, 34/3)говорится в сообщении
Валентину Кузнецову похоронят рядом с сыном на кладбище "Степной" в Оренбурге.
Ранее сообщалось, что суд отказал в удовлетворении иска матери композитора Сергея Кузнецова к вдове певца Юрия Шатунова о признании недействительным завещания своего сына.