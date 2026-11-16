В Оренбурге умерла мать основателя группы "Ласковый май" Мать композитора Сергея Кузнецова скончалась в Оренбурге

Москва16 ноя Вести.В Оренбурге на 96-м году жизни скончалась Валентина Кузнецова – мать композитора и основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова. Об этом сообщает оренбургский сайт Ria56.

Прощание состоится 18 ноября в 11:45 в малом прощальном зале (ул. Монтажников, 34/3) говорится в сообщении

Валентину Кузнецову похоронят рядом с сыном на кладбище "Степной" в Оренбурге.

Ранее сообщалось, что суд отказал в удовлетворении иска матери композитора Сергея Кузнецова к вдове певца Юрия Шатунова о признании недействительным завещания своего сына.