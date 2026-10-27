Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной обжаловали иск на 114 млн рублей

Фигуранты дела о мошенничестве с квартирой Долиной обжаловали иск Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной обжаловали иск на 114 млн рублей

Москва27 окт Вести.Двое осужденных за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной подали апелляционную жалобу на взыскание с них по гражданскому иску певицы более 114 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В начале сентября Лефортовский суд столицы удовлетворил исковые требования представителя Долиной, взыскав в ее пользу в солидарном порядке с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы 114 млн 120 тысяч рублей и госпошлину в размере 335 тысяч 180 рублей.

Обжаловано говорится в материалах дела

К рассмотрению по существу иска певицы о возмещении вреда к осужденным за мошенничество с ее квартирой Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе суд не мог приступить несколько месяцев.

По данным агентства, Леонтьев подписал контракт с Минобороны РФ и убыл в зону СВО, в связи с чем материалы в его отношении выделены в отдельное производство, а дело приостановлено.

Что касается Каменецкого, то в связи с отсутствием отметки об извещении с его стороны о предстоящем разбирательстве суд также выделил дело в отдельное производство.

Заседание по этому фигуранту с аналогичными исковыми требованиями назначено на 25 ноября.