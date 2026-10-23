Москва23 октВести.Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин угодили в скандал после рекламы магазина "АйфонБерри", который обвиняют в мошенничестве на 10 миллионов рублей, утверждает Mash.
Лариса Долина вновь стала жертвой мошенников. Вместе с Волочковой, Шаляпиным и другими звездами она засветилась в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри", после покупок в котором около 200 человек остались без мобилок и 10 млн рублейговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
По словам покупателей, их заманивали большими скидками, обещая доставку техники из Дубая за 30 дней, но при условии полной предоплаты. После заказы "зависали" на границе, а деньги клиентам не возвращали.
Отмечается, что покупатели готовят коллективные заявления в полицию на владельцев платформы, которая через некоторое время начала называться "Магазин Вилсаком". Также к правоохранителям намерены обратиться около 20 бывших сотрудников площадки, которые завляют, что им не выплатили зарплату.
Как рассказал Mash Шаляпин, за рекламу ему и его коллегам подарили новые телефоны, заверяя, что "с документами все чисто".