Директор Долиной рассказал, как травля в СМИ отразилась на здоровье певицы Директор Долиной попросил СМИ и блогеров прекратить травлю певицы

Москва2 ноя Вести.Травля и хейт, направленные на певицу Ларису Долину в информационном пространстве, сказываются на ее здоровье. Об этом сообщил ее директор Сергей Пудовкин. Как передает РИА Новости, он обратился к представителям СМИ, а также блогерам и пользователям интернета с просьбой перестать травить певицу.

Мы вынуждены констатировать, что освещение ситуации вокруг певицы вышло за рамки профессиональной этики, превратившись в открытую травлю и спекуляцию на беде человека говорится в сообщении

Часть медийного сообщества и интернет-пользователей сознательно выбрали путь создания оскорбительных мемов, распространения недостоверных слухов и откровенного хейта, заявил Пудовкин. Здоровью артистки нанесен ущерб, отметил он и попросил проявить человеческое уважение, а также соблюдать объективность и не содействовать правонарушениям.

Несмотря ни на что, певица в полном объеме продолжает свою творческую и профессиональную деятельность, подчеркнул Пудовкин.

Лариса Долина стала жертвой мошенников при продаже своей квартиры в Москве.