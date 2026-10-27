Директор Долиной подал иски на три компании за использование ее имени

Директор Долиной подал в суд на три фирмы за использование образа певицы Директор Долиной подал иски на три компании за использование ее имени

Москва27 окт Вести.Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин подал в Басманный суд Москвы иски к трем компаниям, незаконно использующим имя и образ артистки. Об этом сообщает РИА Новости.

Подготовлен и подан второй иск в Басманный суд относительно незаконного использования изображения и имени артиста для рекламы. Вы знаете, мы начали проверку всего этого процесса и сразу нашли по первому поиску три компании, которые незаконно используют имя Ларисы Долиной цитирует Пудовкина агентство

Директор перечислил эти компании. Среди них, по его словам, мебельная фабрика, интернет-магазин с доставкой товаров и "достаточно известный банк", который позиционирует Ларису Долину как своего постоянного клиента.

По мнению Сергея Пудовкина, подобных нарушителей нужно призывать к ответственности по закону, ведь многие артисты даже не подозревают, что их имена и образы используются таким образом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Долина якобы участвовала в рекламе интернет-магазина, после покупок в котором около 200 человек потеряли 10 миллионов рублей. Директор певицы прокомментировал эти сообщения и сказал, что она не имеет никакого отношения к рекламе. В связи с этим был подан иск о защите чести и достоинства.