В Петербурге суд не стал пересматривать дело о кредите в пользу банка Дело Долиной не помогло банку оспорить решение суда о кредите

Москва6 окт Вести.В Санкт-Петербурге суд принял сторону пострадавшей в деле о признании кредитного договора недействительным, сообщает РИА Новости.

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила, что на ее имя оформили кредит на 180 тысяч рублей, хотя она никаких кредитов не брала. Мошенники использовали ее учетные данные, чтобы дистанционно заключить договор через мобильное устройство, которое она обычно не использовала и даже сменили привязанный номер телефона.

Пострадавшая обратилась в полицию, а затем в суд. В результате, женщину освободили от долга, а банк оштрафовали и заставили компенсировать судебные расходы.

Банк подал жалобу и попросил пересмотреть решение, ссылаясь на дело певицы Ларисы Долиной, так как в ее случае Верховный суд признал певицу жертвой преступления, но при этом оставил квартиру за покупательницей, то есть за пострадавшей не признали право отменить сделку. Банк решил, что ситуация с кредитом аналогичная: если Ларисе Долиной не отдали квартиру, то и здесь женщине не нужно отменять кредит.

В жалобе банк заявил, что договор заключался дистанционно, для входа использовались логин и пароль, известные истице, либо одноразовые коды, приходившие на ее телефон. Поэтому, по мнению кредитной организации, нет оснований считать, что кредит оформляли посторонние поясняется в материале

Тем не менее, суд отклонил жалобу банка, так как не усмотрел фактического сходства в двух делах. У Долиной был спор о праве собственности на недвижимость и о том, можно ли оспорить сделку, совершенную под давлением мошенников. У петербурженки — спор о кредитном договоре, который оформили без ее участия, с постороннего устройства и с подменой номера телефона.