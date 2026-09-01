Москва1 сен Вести.21-летний житель Санкт-Петербурга, который являлся курьером мошенников, ворвался в квартиру к женщине, избил ее и разгромил жилье битой. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

22 августа на улице Бутлерова к женщине в квартиру под видом доставки вошел незнакомец. Он применил к ней физическую силу и потребовал перевести 109 тысяч рублей, которые она якобы должна.

В момент нападения курьер был на постоянной связи с куратором, который управлял его действиями.

В результате денежный перевод был заблокирован банком.

Было установлено, что 26-летней потерпевшей около месяца назад неоднократно звонили мошенники, убеждая под разными предлогами перевести деньги, однако женщина на перевод не соглашалась, но и в правоохранительные органы по данному факту не обращалась отмечается в сообщении

Курьер взял бейсбольную биту, стоящую в прихожей у двери, и разгромил квартиру. Также он похитил мобильный телефон пострадавшей и скрылся.

Позже подозреваемого задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело.