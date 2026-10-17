Москва17 окт Вести.Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал ситуацию со включенной мигалкой. Его слова приводит издание "Подъем".

Не всегда, когда человек употребляет фразу "я ехал на мигалке", это означает, что она села, не знаю, в патрульный автомобиль или МЧС и поехала. Лариса Долина за рулем не ездит, никогда не ездила заявил Пудовкин

Он отметил, что "все не без греха", и признал, что использование мигалки действительно является нарушением ПДД. Однако при этом он призвал "не делать хайп" из ситуации: по его мнению, широкое распространение истории про мигалку уже напоминает травлю.

Слова "травля" или "издевательство" — слишком легкие и незначительные по сравнению с тем, что происходит. Погоня за трафиком — штука хорошая, только можно так и себя искалечить, и людей довести до какого-то безумия считает директор артистки

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Лариса Долина на сцене Live Arena в Москве призналась, что ехала на концерт "с мигалками". Эти новости прокомментировали в Госдуме: зампред транспортного комитета Георгий Камнев напомнил, что для артистов использование спецсредств не предусмотрено.