В Госдуме осудили Ларису Долину за слова об использовании авто с "мигалкой" Депутат Гарин: если Долина использовала авто с "мигалкой", это нарушение ПДД

Москва16 окт Вести.В транспортном комитете Госдумы напомнили певице Ларисе Долиной о незаконном использовании автомобиля с мигалкой. Так, в беседе с изданием "Подъем" зампред комитета Георгий Камнев заявил, что для артистов использования спецсредств не предусмотрено.

По его словам, порядок использования средств подачи световых и звуковых сигналов ("мигалок") определен указом президента. В указе перечислены лица, занимающие руководящие должности в высших органах государственной власти, которые могут применять эти спецсредства.

Очевидно, что для артистов использование спецсредств не предусмотрено сказал Камнев

Он уточнил, что за нарушение правила предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до лишения водительских прав на срок до двух лет.

Как сказано в материале, член транспортного комитета Олег Гарин считает, что по заявлению Долиной нужно провести проверку. По его словам, "мигалка" не является привилегией для известных людей. Он сказал, что если исполнительница и правда использовала спецсигнал, чтобы быстрее доехать до концерта, это нарушение правил дорожного движения.

Госавтоинспекция в таких случаях обязана провести проверку, установить, кто и на каком основании использовал спецсигнал, и при наличии оснований привлечь виновных к ответственности сообщил он

По информации ряда изданий, 16 октября на сцене Live Arena в Москве Долина заявила, что "мчалась сюда с мигалками". По данным из СМИ, в 2010 году в программе "Сто вопросов взрослому" артистка также говорила, что у нее есть "специальный документ" от "самого главного гаишника России", дающий право не останавливать ее машину.