Милонов призвал Долину не обижаться на мемы и привел в пример себя Милонов призвал Долину не обижаться на мемы

Москва28 окт Вести.Публичным людям необходимо иметь иммунитет к критике. Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии РИА Новости, высказываясь о ситуации с певицей Ларисой Долиной и интернет-мемами.

Ранее директор народной артистки сообщил, что коллажи, мемы и публикации, связанные с Долиной, будут проверены ее юристами на предмет оскорблений. Вместе с тем некоторые эксперты сомневаются, что авторов мемов получится засудить.

Вот если бы я обижался на каждый мем или неприятный комментарий со мной в интернете, то я бы, наверное, лопнул сказал Милонов

По его словам, публичном лицу нужно обладать "здоровой толстокожестью и иммунитетом к критике", "особенно несправедливой".

Депутат полагает, что интернет-пользователям надо стремиться к тому, чтобы в сети было больше поддержки, чем ругани. Вместе с тем Милонов добавил, что нельзя игнорировать конструктивную критику.

Мемы с изображением Ларисы Долиной стали активно появляться в конце 2025 года после скандала с продажей квартиры. Певица продала недвижимость покупательнице и получила деньги в ходе сделки, а затем попыталась вернуть квартиру через суд, сообщив, что действовала под влиянием мошенников и перевела деньги им.