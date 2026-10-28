Москва28 октВести.Коллажи, мемы и публикации с участием народной артистки России Ларисы Долиной будут проверять ее юристы на предмет оскорблений и унижений. Если их обнаружат, в суды подадут иски о защите чести и достоинства исполнительницы.
Об этом РИА Новости сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
Я и четыре юриста самым внимательным образом проведем проверку всех упоминаний имени Ларисы Долиной. В случае, если мы увидим незаконное использование этого имени, оскорбление, попытку совершить репутационную диверсию … будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинствасказал продюсер
Он отметил, что публикации будут проверять круглосуточно.
Ранее Пудовкин сообщил, что концерты Ларисы Долиной перенесены на 2027 год из-за новой программы.