Пудовкин: концерты Ларисы Долиной перенесены на 2027 год из-за новой программы Представитель Ларисы Долиной опроверг информацию об отмене гастролей певицы

Москва16 окт Вести.Сольные концерты Ларисы Долиной, запланированные до конца 2026 года в ряде городов России, не отменяются, а переносятся на следующий год. Об этом сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.

Эти концерты были перенесены на 2027 год. Основная причина - подготовка и премьера новой концертной программы, которая в большей степени будет включать в себя джазовые композиции и премьеру альбома "Последнее прощай" по названию одноименной песни отметил Пудовкин

Ранее сообщалось, что 4 сольных концерта артистки отменены в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске. Продажи билетов на выступления Долиной приостановлены.