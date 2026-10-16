Москва16 октВести.Сольные концерты Ларисы Долиной, запланированные до конца 2026 года в ряде городов России, не отменяются, а переносятся на следующий год. Об этом сообщил РИА Новости представитель певицы Сергей Пудовкин.
Эти концерты были перенесены на 2027 год. Основная причина - подготовка и премьера новой концертной программы, которая в большей степени будет включать в себя джазовые композиции и премьеру альбома "Последнее прощай" по названию одноименной песниотметил Пудовкин
Ранее сообщалось, что 4 сольных концерта артистки отменены в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске. Продажи билетов на выступления Долиной приостановлены.