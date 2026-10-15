Москва15 окт Вести.Выступление Ларисы Долиной в московском Lюstra Bar отменено. Об этом "Абзацу" сообщила представитель площадки. По ее словам, новых концертов певицы в этом заведении до конца года также не планируется.

Причины срыва мероприятия и прекращения продаж билетов в клубе раскрывать не стали, подтвердив лишь сам факт отмены.

Вчера отменился концерт, к сожалению. Именно отменился, не перенесли. Почему — не подскажу, к сожалению рассказала сотрудница бара

Она также добавила, что альтернативных дат для встречи зрителей с артисткой пока не предусмотрено. В связи с этим афиши и информация о концерте были удалены с сайтов.

Ранее на официальных ресурсах Lюstra Bar анонсировалось выступление Долиной. Однако позже все данные о предстоящем музыкальном вечере и продаже билетов исчезли с сайтов площадки и билетных операторов.