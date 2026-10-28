Из-за низких продаж сольные концерты Ларисы Долиной отменили в 5 городах России В 5 городах России из-за низких продаж отменили сольные концерты Ларисы Долиной

Москва28 окт Вести.Зрители Москвы, Петербурга, Брянска, Коломны и Обнинска не увидят сольные концерты Ларисы Долиной. Как пишет Mash, их отменили из-за низких продаж.

Так, в Обнинске дату выступления перенесли с 8 марта на осень, но зрители не стали дожидаться концерта и практически все, кроме одного человека, оформили возврат билетов.

Ноябрьское выступление Долиной в Коломне и вечер с учениками в джаз-клубе Игоря Бутмана также под угрозой: на оба мероприятия зрители раскупили меньше половины зала.

В остальных городах кассиры тоже жалуются на вялый спрос сказано в публикации

В настоящее время в графике певицы - пять декабрьских спектаклей в театре и выходы в роли приглашенной артистки.