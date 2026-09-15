Москва15 сен Вести.Юбилейный концерт Ларисы Долиной в БКЗ "Октябрьский" в Петербурге отменен по причине технического переноса. Об этом заявил изданию "Абзац" директор певицы Сергей Пудовкин.

О возможности отмены выступления он говорить отказался.

Технический перенос ответил Пудовкин на вопрос о причине изменения планов

Днем ранее сообщалось, что петербургский концерт Ларисы Долиной "Юбилей в кругу друзей", который ранее был перенесен с 25 февраля на 15 ноября 2026 года, окончательно отменили. Билеты стоили от 2 200 до 12 000 рублей.

Этим летом KP.RU писал, что ряд концертов Долиной были сорваны из-за низкого спроса на билеты. Один из концертов певицы должен был пройти 26 июля 2026 года в московском баре Petter, билеты стоили от 9,5 тыс. рублей. Позже на эту дату поставили другого артиста , что часто свидетельствует о низких продажах. По данным издания, осенние региональные концерты Долиной, перенесенные с зимы и весны, также пока продаются плохо.