Москва24 июл Вести.Этим летом концерты Анны Седоковой и Ларисы Долиной отменили на фоне низкого спроса на билеты. Хотя официально артисты редко признают слабые продажи причиной отмены, организаторам невыгодно проводить выступления при полупустых залах, сообщает KP.RU.

Как отмечает издание, концерты артистов чаще всего отменяют из-за слабых продаж билетов или болезни исполнителя. Этим летом причиной отмены июльского сольника Николая Носкова стало плохое самочувствие. Зал был распродан, поэтому зрители отнеслись к ситуации с пониманием и пожелали певцу здоровья. Носков продолжает восстанавливаться после осложнений, связанных с инсультом, и, по словам его жены, сейчас ему важно беречь себя. Деньги за билеты вернули.

У Седоковой на 25 июля был запланирован единственный сольный концерт в Москве. Незадолго до отмены в клубе Magnus Locus продали лишь 39 из 113 мест - около 30%. Певица объяснила срыв проблемами с бывшим директором, неподписанными договорами и слабой рекламой, но издание связывает отмену прежде всего с отсутствием интереса публики.

Концерт Ларисы Долиной должен был пройти 26 июля 2026 года в московском баре Petter, билеты стоили от 9,5 тыс. рублей. Позже на эту дату поставили другого артиста. Официально отмену могут объяснять плотным графиком, однако KP.RU отмечает слабые продажи. По данным издания, осенние региональные концерты Долиной, перенесенные с зимы и весны, также пока продаются плохо.