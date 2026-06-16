Директор Леонтьева опроверг слухи о завышенном гонораре на концерты для россиян

Директор Леонтьева прокомментировал слухи о завышенном гонораре на концерты Директор Леонтьева опроверг слухи о завышенном гонораре на концерты для россиян

Москва16 июн Вести.Распространившаяся в ряде интернет-источников информация о завышенных гонорарах Валерия Леонтьева на выступления для россиян не соответствует действительности, заявил директор артиста Борис Чигирев в беседе с Газетой.ru

В публикациях утверждалось, что певец просит минимум 17 миллионов рублей для граждан РФ и на 5 миллионов меньше для иностранцев.

Нет, не правда. Что значит для иностранцев (дешевле – Прим. ред.)? Да ерунда это все приводит издание слова своего собеседника

Комментариев относительно того, что Леонтьев стал отказываться от сольных корпоративов из-за долгих перелетов, не приводится.