Москва16 июнВести.Распространившаяся в ряде интернет-источников информация о завышенных гонорарах Валерия Леонтьева на выступления для россиян не соответствует действительности, заявил директор артиста Борис Чигирев в беседе с Газетой.ru
В публикациях утверждалось, что певец просит минимум 17 миллионов рублей для граждан РФ и на 5 миллионов меньше для иностранцев.
Нет, не правда. Что значит для иностранцев (дешевле – Прим. ред.)? Да ерунда это всеприводит издание слова своего собеседника
Комментариев относительно того, что Леонтьев стал отказываться от сольных корпоративов из-за долгих перелетов, не приводится.